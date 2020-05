ĀM atgādina, ka arī Igaunijā un Lietuvā noteikti dažādi ar Covid-19 saistīti ierobežojumi

Kā norāda ĀM, no 15.maija Igaunijā, Latvijā un Lietuvā bez ierobežojumiem var ceļot Baltijas valstu valstspiederīgie un personas, kurām ir tiesības uzturēties šajās valstīs, ja persona pēdējo 14 dienu laikā nav bijusi ārpus Baltijas valstīm, personai nav noteikta pašizolēšanās saistībā ar inficēšanos ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 vai Covid-19 kontaktpersonas statusa dēļ, kā arī, ja personai nav elpošanas ceļu saslimšanas pazīmju.

Minētās personas drīkst šķērsot Igaunijas-Latvijas un Latvijas-Lietuvas robežu, tai skaitā izmantojot gan personīgo transportlīdzekli, gan pieejamos pasažieru pārvadātāju pakalpojumus. Šīs personas ir atbrīvotas no karantīnas prasības, gan ieceļojot kaimiņvalstī, gan pēc atgriešanās mājās.

Latvijas valstspiederīgie un pastāvīgie iedzīvotāji, kas ierodas Igaunijā vai Lietuvā no citām valstīm, joprojām drīkst šķērsot Igauniju un Lietuvu tikai tranzītā un ar nosacījumu, ka personām nav jaunā koronavīrusa simptomu.

Tiem, kuri plāno apmeklēt Igauniju, jāzina, ka Latvijas-Igaunijas robežu var šķērsot robežšķērsošanas punktos Valka-Valga un Ainaži-Ikla. Pastāv brīva personu kustība no kontinentālās Igaunijas uz salām un no tām.

Masku nēsāšana Igaunijā nav obligāta, bet tiek rekomendēta. Nedrīkst pulcēties vairāk par divām personām vai cilvēki no vienas mājsaimniecības, izņemot atsevišķi noteiktos gadījumus. Visos gadījumos jāievēro divu metru distance.

No 15.maija atļauts rīkot publiskus pasākumus, ja to dalībniekiem pasākuma laikā paredzēts uzturēties automašīnās, piemēram, "drive-in" kino seansi, koncerti, kur vienā automašīnā atrodas ne vairāk kā divas personas, vai cilvēki no vienas mājsaimniecības.