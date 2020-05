"Distancētu sarunu seriāls", 6. epizode – "Turpinājums sekos"

Jurģis Liepnieks diskusijā bija izteikti reālistisks un pat pesimistisks, uzsverot arī, ka nepiekrīt teicienam: “Viss, kas notiek, notiek uz labu.” Tajā pašā laikā cilvēki allaž vēlējušies pārmaiņas un allaž cerējuši, ka pēc tām pasaule būs labāka. Viņš uzsvēra, ka, raugoties no vēstures perspektīvas, ir ļoti apšaubāmi, vai mēs pēc šīs krīzes būsim kļuvuši gudrāki un stiprāki. Cilvēka būtība nemainās kopš senatnes. Dažādas katastrofas nav atstājušas fundamentālu iespaidu un arī šī neatstās. Lai arī šobrīd nav pamata optimistiskai gaisotnei, cilvēks ir ļoti adaptīva būtne, tādēļ optimisma devu var smelties atziņā, ka pielāgosimies un dzīvosim vien tālāk. Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka krīzēs spilgtāk izpaužas katra cilvēka raksturīgākās īpašības, kas ir gan interesanti, gan iespējams nedaudz bīstami. Plašāk skatoties, krīzēs nostiprinās dažādu sfēru jau esošās tendences, piemēram, digitalizācija. Informācijas pieejamība gan nenodrošina to, ka cilvēks ātri sagurst no trauksmes uzturēšanas un pielāgojas situācijai, piemirstot par nemitīgu uzmanīšanos. Jurģa Liepnieka rezumējums ir tāds, ka individuālā līmenī katram gluži vienkārši jācenšas saslimt pēc iespējas vēlāk, kad būs vieglāk ārstēties un cerams arī izārstēties, jo visticamāk ar kroņavīrusa izraisīto slimību agri vai vēlu saslimsim mēs visi.