Arī aprīlī lielāko auditoriju izdevies piesaistīt "Tvnet" mediju grupai

"Tvnet" grupa mēnesī sasniedza 59,5% jeb 900 567 interneta lietotājus. "Delfi" grupa, kas ietver "delfi.lv", "bilesuparadize.lv", "Delfi TV", kā arī mobilo lietotni, sasniedza 888 119 jeb 58,7% interneta lietotāju. "TV3" grupa - "tv3play.skaties.lv", "skaties.lv" video un "starfm.lv" straumēšana, kā arī "tv3play.lv" lietotne - sasniedza 636 567 jeb 42% lietotāju.

Savukārt "Mail.ru" grupa, kas apvieno "mail.ru", "ok.ru" un "vk.com", sasniedza 372 496 jeb 24,6% interneta lietotāju Latvijā.

Kopumā "adQuota" reklāmas tīkls sasniedzis 1 158 000 lietotājus jeb 77% Latvijas interneta lietotāju no visām platformām - datoriem, mobilajiem telefoniem un planšetdatoriem kopā.

Reklāmas tīkls apvieno 26 vietnes datoros un 29 vietnes mobilajā platformā, starp tām tādus portālus, kā "la.lv", "jauns.lv", "nra.lv", "lsm.lv", "skaties.lv" un citus. Mobilajā platformā "adQuota" aprīlī sasniedzis 997 000 interneta lietotāju, bet datoru platformā - 762 000 Latvijas interneta lietotāju.

"Tvnet" grupa vecumā no septiņiem līdz 14 gadiem sasniedza 10% interneta lietotāju, no 15 līdz 24 gadiem - 12%, no 25 līdz 34 gadiem - 21%, no 35 līdz 44 gadiem - 19%, no 45 līdz 54 gadiem - 18%, bet no 55 gadiem un vairāk - 20% interneta lietotāju.

"Delfi" grupa vecumā no septiņiem līdz 14 gadiem sasniedza 7% interneta lietotāju, no 15 līdz 24 gadiem - 12%, no 25 līdz 34 gadiem - 21%, no 35 līdz 44 gadiem - 20%, no 45 līdz 54 gadiem - 19%, bet no 55 gadiem un vairāk - 21% interneta lietotāju.

"TV3" grupa vecumā no septiņiem līdz 14 gadiem sasniedza 8% interneta lietotāju, no 15 līdz 24 gadiem - 11%, no 25 līdz 34 gadiem - 21%, no 35 līdz 44 gadiem - 20%, no 45 līdz 54 gadiem - 18%, bet no 55 gadiem un vairāk - 22% interneta lietotāju.