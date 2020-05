Mazāk pazīstamu apskates objektu popularizēšana, igauņu un lietuviešu tūristu piesaiste, kā arī valsts subsīdijas – aptuveni šāda ir formula, kas varētu palīdzēt Latvijas lauku tūrisma nozarei. Par to valsts un nozares pārstāvji diskutēja raidījumā “Komforta zona”.

Latvijas lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” vadītāja Asnāte Ziemele atzina, ka patlaban šo ietekmi esot grūti novērtēt. Lielākās bažas esot saistītas ar to, ka Latvijas iedzīvotājiem nebūšot naudas, ko tie varētu tērēt lauku tūrismā.

“Pulcēšanās līdz 25 cilvēkiem, ievērojot distanci, ir attiecināma absolūti uz visiem. Pat tad, ja konkrētajam [lauku tūrisma] uzņēmumam ir 25 hektāru liela platība. Tur nav nekāda pamatojuma, lai ierobežotu tik ļoti to cilvēku skaitu, kas drīkst pulcēties. Visās citās mums apkārtējās valstīs ir jāņem vērā vietas vai telpas lielums, kas ļauj izretināt šos cilvēkus,” pauda Ziemele.

“Ja mēs runājam par izmitināšanu un ēdināšanu, tad šobrīd esam rosinājuši šo samazināto PVN likmi. Vēl esam jau pārdalījuši jeb atraduši 3 miljonus [eiro]. Daļa no šīs naudas aizies vietējā tūrisma veicināšanas programmai,” stāstīja Feldberga.

Prognozes par situāciju nozarē: no piesardzīgām līdz optimisma pilnām

Saskaņā ar EM informāciju Latvijas iedzīvotāji pagājušogad ārzemēs tērējuši 643 miljonus eiro. Minētā summa ir 70% no visa izmitināšanas un ēdināšanas nozares apgrozījuma Latvijā, norādīja Feldberga. Viņa apgalvoja, ka tā nauda, ko Latvijas iedzīvotāji neiztērēs ārzemēs, to viņi tērēs Latvijā. Turklāt liela cerība ir saistīta ar tūristiem no Lietuvas un Igaunijas.