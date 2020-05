Brīdina par kampaņu datu izkrāpšanai, kas vērsta uz valsts sektora darbiniekiem

E-pasti tiek izplatīti no kompromitētām citu valstu iestāžu darbinieku oficiālām e-pastu adresēm, piemēram, no domēniem odp.gov.pl vai mif.gov.me. Saņemtie e-pasti saturiski atšķiras – tie ir gan sastādīti labā latviešu valodā, gan ar manāmām gramatikas kļūdām. Viens no e-pastiem sūtīts šķietami Labklājības ministrijas darbinieka vārdā, un aicina iepazīties ar jaunāko informāciju darba aizsardzībā - attālinātā darba gadījumā. E-pastu kopīgā iezīme – e-pasti satur saiti, kas ved uz viltus Office 365 login vietni, kas paredzēta piekļuves datu izgūšanai.