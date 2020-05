Dzērājšoferis sadauza sievietes auto un aizbēg. Cietusī nevar saņemt atlīdzību

"Mašīnas īpašnieks ir pārdevis savu automašīnu bez dokumentiem. Tātad jaunais īpašnieks ir lietotājs. Savukārt no lietotāja vainīgais šoferis ir paņēmis šo mašīnu, sadauzījis un atlicis atpakaļ pagalmā," - tā Gunita.

FOTO: Ekrānuzņēmums no raidījuma "Bez tabu"

"Zvanīju apdrošinātājiem, viņi man teica, ka nav saņēmuši no policijas nekādu protokolu, lai zvanot policijai. Zvanīju policijai, prasīju, cik tālu ir mana lieta. Viņi man atbildēja, ka man nekādu informāciju nesniedz, ka apdrošinātājiem pašiem ir jāprasa šis protokols. Tagad esmu strupceļā un nezinu, vai man apstiprinās šo lietu. Un, kas notiek, ja neatrod vainīgo?" - sašutusi vaicā Gunita.

Valsts policijas pārstāvis Roberts Krauklis Bez Tabu skaidro, ka saskaņā ar pastāvošo kārtību cietušajam ir jāinformē apdrošinātājs par negadījumu un tad kompānija vēršas policijā. Tomēr šajā gadījumā pieprasījums no apdrošinātāja nav saņemts.

"Es arī pirms zvana pārbaudīju vēlreiz datu bāzē un redzu, ka vainīgais joprojām nav noteikts. Tas nozīmē, ka mums nav polises, no kuras varam maksāt atlīdzību. Tāpēc tā lieta stāv tik ilgi. Mani darbinieki par konkrēto lietu pēdējo reizi veica pieprasījumu 30.aprīlī," stāsta "Compensa Vienna Insurance Group" pārstāve Jeļena Agadžanjana, piebilstot, ka gadījumā, ja vainīgo atrast neizdosies, atbildību nāksies uzņemties spēkrata īpašniekam, jo atzīme par avārijas izraisīšanu būs pie viņa mašīnas.

Transportlīdzekļu Apdrošinātāju birojā mums apstiprina, ka apdrošinātājs bijis godīgs – informācija no policijas tiešām pieprasīta regulāri.

"Policija ir pieņēmusi lēmumu par administratīvās lietas uzsākšanu. Nav gala lēmuma par to, ka ir kaut kas pierādīts, vainīgais atrasts vai īpašnieks nosodīts par to, ka viņš ziņas nesniedz par vadītāju. Nav gala lēmuma. Līdz ar to apdrošinātājs baidās maksāt, jo nav līdz galam pierādīta viņa klienta vaina," - tā Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju (LTAB) biroja pārstāvis Juris Stengrevics.