Svarīgākie soļi, kā paša spēkiem izveidot ideālu mājas biroju

Pareizs un reizē arī populārs darba zonas novietojums ir rakstāmgalds pie loga. Dienas gaisma stimulē un nenogurdina redzi. Savukārt, ja šāds risinājums nav iespējams, gaismas nodrošinājumu nāksies rūpīgi risināt ar mākslīgo apgaismojumu. Šādā gadījumā jāizvēlas brīvāku sienu kā pamatu galda un plauktu zonas novietošanai, kad salīdzinoši kompakti var apvienot kā darba galdu, tā arī plauktu sistēmu. Ja pārmaiņas nav ilgtermiņa, noteikti var padomāt par “open-close” jeb “atver-aizver” darbstaciju, kas ļoti vienkārši ļauj to paslēpt aiz skapja durvīm, kad tā vairs nav izmantojama. Ja telpa ļauj, var izveidot centrālo darba zonu, to kadrējot telpas vidū, vairāk fokusējoties uz plašumu un interjera kompozīciju.

Dizainere atgādina, ka viena no būtiskākajām mēbelēm ir ergonomisks krēsls, kas, pirmkārt, jāpielāgo datora ekrānam, lai tas atrastos pareizajā acu augstumā, otrkārt, lai izvairītos no spriedzes muguras daļā. Kvalitatīva, regulējama krēsla iegāde ir ilgtermiņa investīcija savā veselībā, jo īpaši ilgstoši sēdoša darba veicējiem. Tāpat arī liela nozīme ir krēsla virsmu materiālam un faktūrai, svarīgi, lai tās ir elpojošas. To nodrošina tādi materiāli kā, piemēram, ekoloģiskā āda vai dabīgā āda, dažādi tehnoloģiskie audumi – gobelēns, perforēta sintētika (poliesters, akrils), vai īpaši izstrādāta ergonomiska plastikāta virsmas. Ir vērts padomāt arī par plastikāta paliktni zem krēsla, kas saudzē grīdu un neļauj ritenīšiem to izbraukāt, īpaši tas attiecas uz koka un koka parketa grīdas segumiem.