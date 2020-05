Steidzama atgriešanās Latvijā nepieciešama 101 valstspiederīgajam

No 101 valstspiederīgā 49 atrodas Āzijā, Āfrikā, Austrālijā, 40 - Ziemeļamerikā, bet 12 - Dienvidamerikā. ĀM parlamentārā sekretāre pavēstīja, ka ministrija ir apzinājusi 515 valstspiederīgos, kuri sākotnēji bija lūguši palīdzību, bet tagad ir apliecinājuši, ka paliks valstī, kurā atrodas patlaban, un palīdzību vairs negaida. Līdz ar to ir noskaidrots, ka 138 Latvijas valstspiederīgie paliks kādā no Eiropas valstīm, 248 - Āzijā, Āfrikā vai Austrālijā, 108 - Ziemeļamerikā, bet Dienvidamerikā paliks 21 Latvijas valstspiederīgais.

Savukārt 103 valstspiederīgie jau ir iegādājušies biļetes un ir atceļā uz Latviju, no tiem 16 ir no Eiropas, 33 no Āzijas, Āfrikas, Austrālijas, savukārt 32 ir ceļā no Ziemeļamerikas, bet 22 - no Dienvidamerikas.