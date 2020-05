Lai neaizsērē caurules: 4 produkti, kurus nevajadzētu aizskalot vannā

Izvairies no eļļainiem produktiem

Gluži tāpat kā virtuves izlietnē silti neiesaka izliet cepamo eļļu, arī vannā un dušā nedrīkst noskalot eļļas un taukainus skaistumkopšanas produktus. Ja vannā izšķīdinām ēteriskās eļļas, kukurūzas cieti saturošas vannas bumbas, kakao sviestu, ziedlapiņas un mirdzumiņus, var gadīties, ka šie produkti pēcāk salīp caurulēs, turklāt kukurūzas ciete šo masu padara cietāku un grūtāk izšķīdināmu. Uzmanies arī no ķermeņa skrubjiem un vannas bumbām, kas satur ūdenī nešķīstošas vielas, piemēram, vīnogu kauliņu druskas. Dušā un vannā droši drīkst izmantot šampūnus, kondicionierus, kā arī skrubjus, kas satur sāli vai cukuru.

Netrūkst cilvēku, kas dušā izvēlas apvienot gan ķermeņa, gan sejas, gan arī zobu mazgāšanu, taču tā nav tā labākā ideja. Arī zobu pasta ir viens no produktiem, kas var salipt un sacietēt notekas caurulēs. Parasti šī problēma piemeklē izlietnes, bet dušā un vannā zobu pasta sagādās lielākas galvassāpes, jo šeit sifonu iztīrīt būs krietni grūtāk nekā izietnei. Ja tomēr zobu pasta ir paspējusi nokļūt caurulēs un tās aizdambēt, labākais līdzeklis pret šo problēmu būs verdošs ūdens, kas šķīdinās pastu.

Izvairies no sīku priekšmetu aizskalošanas

Daudzi santehniķi ir saskārušies ar aizdambējumiem, kuru cēlonis ir mazs un smalks priekšmets, vēsta portāls “Apartment Therapy”. Caurulēs ne mazums gadās atrast sprādzītes, matu gumijas, pat sīkas žiletes, kas ieķeras caurulēs un pēc tam vēl palīdz tajās sakrāt iespaidīgu matu kamolu. Lai izvairītos no šādas situācijas, pirms mazgāšanās izņem no matiem sprādzes, neļauj bērniem doties dušā vai vannā ar sprādzēm un gumijām matos. Ja vēlies nodrošināt papildu aizsardzību un izvairīties no aizdambējumiem, lielisks palīgs būs dušas notekas matu sietiņi, kurus var iegādāties būvniecības preču veikalos, – tie noķers ne tikai matus, bet arī sīkus priekšmetus.