Vēlēšanu rezultāts bija ļoti līdzīgs un valdības veidošana tika uzticēta Benijam Gancam. Tomēr šoreiz Izraēlas politiskajā spēlē iesaistījās kāds ārējs politisks spēks – koronavīruss Covid-19, kurš savā ziņā palīdzēja Netanjahu no situācijas izkāpt ar sausām kājām.

Neskatoties uz to, ka Benijs Gancs iepriekš bija paziņojis, ka vienotā koalīcijā ar Netanjahu nestrādās, attīstoties koronavīrusa epidēmijai, politiķis savu nostāju kardināli mainīja un parakstīja ar «Likud» līderi vienošanos par vienotības valdības izveidi. Gancs savu lēmumu pamatoja ar nepieciešamību izveidot stabilu valdību kopīga ienaidnieka – koronavīrusa priekšā. Alternatīva būtu bijusi ceturtās vēlēšanas, kas prasītu gan ievērojamu laiku, gan arī grautu Izraēlas demokrātiju. Koronavīrusa retoriku izmantoja arī Netanjahu, uzsverot, ka noslēgtais līgums palīdzēšot glābt «dzīvības un iztikas līdzekļus».

Ja mēs paskatāmies uz vienošanās saturu, tad varam redzēt, ka tā Netanjahu ir pat diezgan izdevīga. Viņš saglabās premjerministra posteni 18 mēnešus un iegūs veto tiesības saistībā ar atslēgas valsts amatu piešķiršanu (tai skaitā valsts prokurora un ģenerālrprokurora nozīmēšanu). Pēc 18 mēnešiem vara tiks nodota Gancam, taču Netanjahu tik un tā saglabās pozīciju kā «alternatīvais premjers». Pamatojoties uz Izraēlas analītiķa Haviva Retiga Gura komentāru «The Times of Israel», «alternatīvā premjera» amats ir juridiski vienlīdzīgs premjera amatam un Izraēlas likums paredz, ka apsūdzēts premjers savu amatu var saglabāt. Vienlaicīgi viņa partija «Likud» saglabās kontroli pār parlamenta Konstitūcijas, Tiesību un Taisnīguma komiteju, kā arī tai būs būtiska ietekme valsts komitejā, kura ir atbildīga par tiesnešu nozīmēšanu. Šie visi faktori palīdzēs Netanjahu aizsargāties pret notiesāšanu korupcijas prāvā.

Iespējams daudziem radīsies jautājums, kāpēc tad vispār Gancs kaut kam tādam piekrita? Vai koronavīrusa dēļ politiķis patiešām bija gatavs sev pilnībā iešaut kājā un atteikties no cīņas par varu? Lai gan šādu scenāriju izslēgt nevar, jāatceras, ka papildus iespējai pēc 18 mēnešiem iegūt premjerministra krēslu, Gancs ieguva Aizsardzības ministra posteni, bet viņa sabiedrotie lauvas tiesu citus nozīmīgus posteņus (piemēram, Tieslietu ministra un parlamenta spīkera). Tāpat arī Gancs ir panācis, ka gadījumā ja Netanjahu izdara spiedienu uz parlamentu un tas pasludina savu atlaišanu pirms viņa kļūšanas par premjerministru, politiķis šo amatu ieņem līdz jaunās valdības izveidei. Domājams, ka Gancs uzskatīja, ka viņa definētā ietekmes zona kopā ar šiem instrumentiem palīdzēs Netanjahu ierobežot.

It īpaši tāpēc, ka vienošanās ietvaros arī ir skaidri noteikts, ka svarīgāko jautājumu pieņemšanai un politisko amatu piešķiršanai ir nepieciešams abu līderu konsenss.

Ko no šī stāsta varam secināt?

Otrkārt, Netanjahu ir nosacīts uzvarētājs. Neskatoties uz to, ka «Likud» un tā sabiedrotajiem vēlēšanās veicās salīdzinoši labi, premjers tā arī nespēja izveidot valdību un viņam virs galvas turpināja karāties asmens tiesas prāvas veidolā. Lai gan Gancam ar valdības izveidošanu arī labi neveicās, pret viņu šāda tiesvedība ierosināta nebija un viņš varēja turpināt pret Netanjahu izmantot šo kārti. Tagad Netanjahu ir ieguvis papildus instrumentus sevis juridiskai aizsargāšanai, viņa spēcīgākais opozīcijas spēlētājs ir sašķēlies un premjeram ir tikusi iedalīta sava ietekmes sfēra. Lai gan pieņemtā vienošanās it kā nodrošina arī Benija Ganca ietekmi, organizācijas «Izraēlas Politikas forums» direktors Maikls Koplovs ir norādījis, ka Ganca ieguvumi ir daudz simboliskāki. Lai gan tie no malas izskatās lieli, piemēram, «Zilais un baltais» Tieslietu ministrs maz ko varēs izdarīt, ja Netanjahu saglabājas nosacīti liela politiska ietekme valsts tiesvedības sektorā.