Sievietes, kuras grib attiecības ar vairāk nekā vienu vīrieti

Šīs ūdens stihijas pārstāves var palikt kopā ar vienu vīrieti, taču tad viņam ir sevī jāiemieso gandrīz pārdabiskas spējas - šim kungam jābūt apburošam, strādīgam, izpalīdzīgam, tikpat kaislīgam kā šīs dāmas un neaizmirstamam gultas dzīvē. Tiklīdz kaut kas no Skorpiona "saraksta" iztrūkst, viņas gluži vienkārši var izvēlēties to atrast kāda cita vīrieša dzīvē. Šīs sievietes ir godīgas - ja viņas ir atradušas mīļāko, Skorpiona dāmas par to pavēstīs pašas, jo ciena godīgumu.