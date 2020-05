Ierīces elektrības patēriņa samazināšanai: vilšanās vai reāls ietaupījums?

Kāds Latvijas interneta preču tirgotājs piedāvā pircējiem iegādāties ierīci 40 eiro vērtībā – tā sola palielināt sadzīves tehnikas ekspluatācijas laiku un samazināt elektroenerģijas patēriņu. Atliek to vien ievietot jebkurā no mājas rozetēm, un ierīce pati paveiks savu darbu, turklāt pirmos rezultātus varēs just jau pēc pirmā lietošanas mēneša – tā sola ražotājs.