Ja ar vienu Rolls-Royce par maz jeb auto modelītis īstas mašīnas cenā

Rolls-Royce lepojas ar roku darbu, kas tiek ieguldīts katra automobiļa radīšanā. Vai tas būtu lētākais no modeļiem - Wraith - vai zīmola flagmanis Phantom.

Roku darbs un milzu pacietība nepieciešama arī tam, kurš montē Rolls-Royce pirmā apvidnieka Cullinan modeli. Jo mērogā 1:8 izgatavotais miniatūrais auto sastāv no 1000 rūpīgi izgatavotām detaļām un to precīza salikšana prasa aptuveni 450 stundas jeb vairāk nekā pusi no laika, kas nepieciešams pilna izmēra īstas mašīnas samontēšanai.