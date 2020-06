Prokremliskie mediji izmantoja šo situāciju, lai paustu jau iepriekš dzirdētus vēstījumus ar mērķi radīt priekšstatu par it kā esošo valsts neizlēmību un nekompetenci, papildus sabiedrības šķelšanai izmantojot vairākus argumentus. Galvenā uzmanība tika vērsta uz to, lai kritizētu valsts atbalsta programmas īstenošanu kā tādu.

Prokremliskais medijs «Rubaltic.ru» publicēja rakstu, kurā aicināja apšaubīt Ministru prezidenta intelektuālās spējas, jo laikā, kad Eiropa cīnās ar smagu pārbaudījumu, Latvijas valdība meklē veidus, kā iedzīvotājus un uzņēmējus aplikt ar jauniem nodokļiem. Papildus tika uzsvērts, ka valsts rīcības galvenais vadmotīvs esot Valsts ieņēmumu dienesta «donoru bāzes» palielināšana, it īpaši ņemot vērā pandēmijas ietekmi un izmaiņas Eiropas Savienības daudzgadu budžetā. [4] Tas ir klajā pretrunā ar premjerministra vairākkārt minēto, ka viens no nodokļu reformas mērķiem ir sociālā sloga izlīdzināšana, lai viss smagums nebūtu jāiznes tikai tai sabiedrības daļai, kas maksā nodokļus. [5][6]

Visbeidzot «eļļu ugunij pielēja» un savā ziņā arī kopējo vadmotīvu atklāja «Rubaltic.ru» publikācija, kurā jau marta beigās tika uzsvērts, ka pandēmija valsts ekonomikai jau ir radījusi katastrofu. Lai uzsvērtu valsts ekonomikas it kā katastrofālo stāvokli, tika izmantoti atsevišķi, no konteksta izrauti gadījumi. Visbeidzot tika norādīts konkrēts risinājums – valsts glābiņš no krīzes slēpjas stratēģiskās sadarbības atjaunošanā ar Krieviju.

Oficiālo Krieviju atbalstošo mediju rīcības motīvs galvenokārt ir sabiedrības šķelšana, izmantojot valsts pārvaldes diskreditēšanu. Atainojot valdību un valsts institūcijas kā nekompetentas vai pat ļaunprātīgas, tiek veidots vēstījums par pastāvošu plaisu starp vienkāršajiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo no algas līdz algai un cenšas savilkt kopā galus, kam tiek pretnostatīta savtīgi noskaņotā elite. Ilgtermiņā tas ļauj sabiedrībai iestāstīt, ka valdība ir vienaldzīga. Tas savukārt paver durvis populistiskiem politiskajiem kandidātiem iegūt lielāku uzmanību, ar tukšiem saukļiem atsaucoties sabiedrības alkām pēc spējīgiem līderiem. Vienlaikus šāda pieeja var tikt izmantota nostalģijas veidošanai attiecībā pret PSRS laikiem, visas Latvijas neveiksmes vai izaicinājumus noveļot uz it kā pastāvošu rusofobiju, kas ir novedusi pie nacionālistiskas un tuvredzīgas politikas īstenošanas, kas patiesībā valsti it kā dzen bedrē. Tādējādi sabiedrībai tiek mēģināts iestāstīt, ka centieni izvairīties no sadarbības ar Krieviju ir neveiksmju atslēga, sasaistot Krieviju ar panākumiem. Visbeidzot šie vēstījumi ir uzbrukums Latvijas demokrātijai, proti, mēģinot kūdīt sabiedrību pret valsti, tiek veidota savstarpējas neuzticēšanās plaisa. Savukārt demokrātiska valsts nespēj pastāvēt, ja neeksistē savstarpēja uzticēšanās un komunikācija starp valsti un tās iedzīvotājiem.