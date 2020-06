„Vagnera grupa“ kā Vladimira Putina īpašā kaujas vienība

Vagnera grupu formāli it kā esot nodibinājis „specnaza“ kaujinieks Vladimirs Utkins (pastāv arī citas versijas) 2014. gada cīņām Rietumukrainā. Pēc tam (pateicoties „pavāra“ finansējumam) šī kaujinieku vienība asiņaini izrēķinās ar sev nevēlamiem režīmiem un cilvēkiem Sīrijā, Magadaskarā, Mozambikā un Venecuēlā.

Kā norāda ANO dokumenti, Vagnera vienību sastāvā tur cīnās no 800 -1200 kaujinieku-algotņu, kas pašlaik nostājušies ģenerāļa Kalifa Haftara pusē. Tātad Vagnera grupa tur pašlaik cīnās pret ANO karavīriem, kas atbalsta legālo valsts valdību. Kāpēc? Tāpēc, ka Putina kaujiniekiem jau ir izdevies palīdzēt noturēt pie varas Sīrijā Krievijai labvēlīgo Bašaru Asadu. Tagad Maskavai un Kremlim ir stratēģiski svarīgi saglabāt kontroli pār bēgļu plūsmu no Āfrikas uz Eiropu, kas norisinās cauri Lībijai. Maskavai ir izdevīgi kontrolēt šo bēgļu plūsmu un ar to šantažēt Eiropas Savienību. Bez tam Lībija ir naftas zeme un derīgie izrakteņi Putinu interesē visvairāk. Savas valsts rūpniecību viņam nav izdevies modernizēt, tāpēc atliek vienīgi tas, ko piedāvā dabas resursi.