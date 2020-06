“Saskaņa” vairās skaidrot, kā tās FB lapā nonāca Kremlim tīkami ieraksti par Staļinu

Josifa Staļina režīma represijās padomju okupācijas laikā Latvijā cieta vai gāja bojā 140 līdz 190 000 iedzīvotāju. Cilvēkus nogalināja, izsūtīja; viņi mira no bada un smaga darba. Tas bija noziedzīgs režīms un par tā attaisnošanu vai noliegšanu pēc Latvijas Krimināllikuma draud sods. Daudzviet, bet primāri - Krievijā, vērojami centieni Staļina noziegumus mīkstināt. Viena no skaļākajām balsīm šajā procesā ir Kremļa propagandistam Dmitrijam Kiseļovam. Pirms gada vienā no saviem raidījumiem viņš izteicās: “Mēs bez šaubām atcerēsimies noziedzīgo represiju upurus, pieminēsim viņus, un atkārtosim sev - vairs nekad! Bet arī godināsim par to labo, kas Krievijā paveikts viņa vadībā. Manuprāt, tas izskatās pēc laba kompromisa sabiedrībā.”