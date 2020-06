Iedzīvotājus aicina saudzēt dabu un nodot riepas bez maksas

Kā liecina akcijas ietvaros veiktā aptauja, aptuveni 40% autovadītāju īpašumā atrodas nolietotas riepas, kuras nepieciešams utilizēt, taču tas netiek darīts, jo riepu īpašnieks nevēlas par to maksāt, vai arī tuvumā nav riepu nodošanas punkta. “AJ Power Recycling” sadarbībā ar kravas automašīnu ražotāju “Scania Latvia” aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un neuzglabāt nolietotās riepas, bet nodot tās videi un iedzīvotājiem drošai utilizācijai.

Pēc ekspertu aplēsēm Latvijā šobrīd ir uzkrāti vairāk nekā 100 tūkstoši tonnu nolietotu auto riepu, un to skaits turpina augt. Aizvadītā gada laikā notikuši vairāki bīstami ugunsgrēki, kuri izcēlušies neatļautās riepu uzglabāšanas vietās, radot būtisku kaitējumu videi un apdraudot cilvēku dzīvības. Valstī esošā ārkārtas stāvokļa dēļ problēma ir vēl aktuālāka, jo riepu nodošanas iespējas ir ierobežotas, bet īslaicīga un droša riepu uzglabāšana – apgrūtinoša.

“AJ Power Recycling” akcijas ietvaros veiktajā aptaujā noskaidrots, ka visbiežāk autovadītāji (38%) riepas iegādājas reizi divos gados, bet aptuveni katrs ceturtais (26%) tās iegādājas pat līdz divām reizēm gadā. Kopā tas rada lielu apjomu nolietoto riepu, kas ne vienmēr tiek legāli utilizētas, bet nereti izmestas mežos vai grāvjos. Kā liecina aptauja, teju pusei autovadītāju (40%) īpašumā ir nolietotas auto riepas, kas varētu tikt nodotas pārstrādei. Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ auto īpašnieki no riepām neatbrīvojas, ir nevēlēšanās maksāt par to nodošanu (28%), taču tikpat daudziem tuvumā nav riepu nodošanas punktu, vai gluži vienkārši nav informēti, kur riepas ir iespējams nodot.