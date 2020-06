Antra Stafecka par kleitām: ir tādas, kuras otro reizi vairs nevari vilkt

Kleitu Antras apģērbu kolekcijā ir ļoti daudz – jo īpaši tādas, kuras noslēptas dziļi skapī: “Nu, kā mēs, dāmas, zinām – ja uz skatuves jau reiz esi bijusi ar to kleitu, to īsti vairs vēlreiz nevar vilkt. Tādu tērpu man ir ļoti daudz, un katrs no tiem īpašs - no kāda pasākuma, priekšnesuma vai koncerta.” pastāsta Antra.