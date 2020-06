Mārtiņš Kapzems video aicina sievietes mīlēt un sargāt savas krūtis

“Svarīgi, lai sievietes krūšu pašpārbaudi veic regulāri – ne retāk kā reizi mēnesī. Tā viņas var savas krūtis labāk iepazīt un atpazīt, ja parādās jebkas neparasts un jādodas pie sava ārsta. Turklāt krūšu pašpārbaude noteikti ir viena no patīkamākajām veselības pārbaudēm, tāpēc aicinām sievietes to pārvērst par regulāru ikdienas rituālu,” skaidro fonda vadītāja Zinta Uskale.

Krūts vēzis ir izplatītākais vēža veids sievietēm Latvijā. 2017. gadā šī diagnoze tika pirmoreiz noteikta 1133 sievietēm un 10 vīriešiem. 2018. gadā no šīs slimības nomira 418 sievietes un 3 vīrieši. Lai gan šī slimība visbiežāk tiek atklāta sievietēm vecumā no 55 līdz 69 gadiem, jaunākās krūts vēža pacientes ir vecumā no 20 līdz 24 gadiem.* Tāpēc ir svarīgi jau laikus iepazīt savas krūtis un rūpēties par tām.