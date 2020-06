Igaunijas Iekšlietu ministrija plāno stingrākus noteikumus ieroča atļaujas izsniegšanai

Runājot par Lihulas šāvēju, ministrs izteicies, ka "galvenais ir jautājums par to, kā ierocis nonācis šāda cilvēka rokās".

Turklāt jāmaina kārtība, ka atļaujas pieteicējs var pats izraudzīties speciālistu, kurš viņam izsniedz atzinumu par piemērotību ieroča glabāšanai, jo tas nozīmē, ka atzinumi nereti tiek izsniegti formāli. Lai to nepieļautu, turpmāk jānosaka, ka ģimenes ārsts nosūta atļaujas pieteicēju pie konkrēta psihiatra, piebildis iekšlietu ministrs.

Ministrijas vicekanclers Veiko Kommusārs atzinis, ka psihiatriskās ekspertīzes kārtība būtu jāpārstrādā, un viens no risinājumiem varētu būt valsts apstiprināts speciālistu saraksts.

Jau ziņots, ka Pērnavas apriņķa tiesa pirmdien pēc prokuratūras pieprasījuma atļāva apcietināt uz diviem mēnešiem 32 gadus veco Miku Tarrasti, kas sestdienas vakarā Pērnavas apriņķī netālu no Lihulas pie degvielas uzpildes stacijas ar savu automašīnu ietriecās divos citos auto un ēkas sienā, bēga no notikuma vietas, sašāva motociklistu, kurš dzinās viņam pakaļ, un atklāja uguni uz automašīnu, kurā brauca piecu cilvēku ģimene. Motociklists un mašīnā braukusī sieviete no gūtajiem ievainojumiem miruši, bet vīrietis un divi bērni ievainoti.