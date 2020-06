Vīrietis ir jāslavē par paveikto, sieviete - par to, ka viņa ir

Es pati esmu no tām sievietēm, kura bērnībā tika atzīta un uzslavēta par paveikto. Tas viss sākās skolā - par katru labu atzīmi, kuru atnesu mājās, es tiku atzīta un uzslavēta, un saņēmu kādu bonusiņu no vecākiem. Tā es iemācījos mērķtiecību, neatlaidību un ieguvu vēlmi citiem pierādīt, ka spēju kaut ko paveikt. Un papildus tam

Tikai īsi pirms saviem trīsdesmit es atskārtu, ka sievietes laime un piepildījums slēpjas tajā, ka es tieku atzīta par to, ka ES ESMU nevis par to, ka ES SPĒJU KALNUS GĀZT. Es pieķēru sevi pie sajūtas, ka tikai tādi komplimenti kā - “Paldies, ka tu man ESI!”, “Tu ESI tik skaista un laba!” un “Tu ESI viss, kas man ir vajadzīgs, lai es varētu paveikt to un to...”- mani piepildīja ar patiesu harmoniju, prieku un ļāva man uzplaukt un ziedēt kā skaistam ziedam.