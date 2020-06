Advokāti atsakās aizstāvēt. Kā attīstās nāvējošu avāriju izraisījušā aktiera Jefremova lieta

Pēc tam Jefremovam izvirzītā apsūdzība tika mainīta uz smagāku - par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, kas izdarīts reibuma stāvoklī un novedis pie kādas personas nāves. Par to draud brīvības atņemšana no pieciem līdz 12 gadiem.

No Jefremova aizstāvības atteicies arī Krievijā pazīstamais advokāts Aleksandrs Dobrovinskis, kura bijušo klientu vidū ir futbolistu Andreja Aršavina un Aleksandra Keržakova šķirtās sievas, kā arī Filips Kirkorovs. Dobrivinskis atzinis, ka esot saņēmis Jefremova piedāvājumu, taču nevēlējās to pieņemt.

Sieva stāsta, ka esot zinājusi par vīra dzeršanu, kas pastiprinājusies pēc Jefremova mātes nāves pagājušajā vasarā. "Pēc tam nomira [režisore] Gaļina Volčeka. Viņš pavisam nogāja no sliedēm, ļoti stipri dzēra. To apturēt bija praktiski neiespējami. Mēs izolācijas periodā reti sazinājāmies," stāsta Sofija. Par avāriju viņa esot uzzinājusi no žurnālistiem un nolēmusi atgriezties Maskavā.