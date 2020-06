Ar 5 kilogramiem zemeņu dzelzs deficītu nenovērst

“Dzelzs ir organismam ļoti svarīga un nepieciešama minerālviela, kas atrodas katras cilvēka šūnas sastāvā. Viena no dzelzs galvenajām funkcijām ir sarkano asinsķermenīšu eritrocītu veidošana, kuri atbildīgi par organisma apgādāšanu ar skābekli. Skābeklis savukārt nepieciešams vispārējai ķermeņa funkcionēšanai, labai pašsajūtai, enerģijai un atmiņas darbībai. Vislabākais veids, kā dzelzi uzņemt, ir ar sabalansētu uzturu,” stāsta Apotheka farmaceite Ivanda Krastiņa.

Lai arī dzelzs sastopama daudzos produktos, organismā vislabāk uzsūcas (par 30%) divvērtīgā dzelzs, ko satur liellopu gaļa un aknas. Jā, arī hematogena batoniņi, bet šis variants veģetārietim nederēs, jo batoniņi tiek ražoti no vēršu asinīm, turklāt satur arī daudz cukura. Savukārt zemenēs, sarkanajās bietēs, spinātos, griķos, pākšaugos, dzērvenēs un griķos ir trīsvērtīgā dzelzs, kas organismā uzsūcas trīs reizes mazāk (par 10%). Noskaidrojot, cik dzelzs satur katrs produkts, un sastādot savu ēdienkarti tā, lai dienā uzņemtu vismaz 5 mg dzelzs, mēneša laikā feritīna rādītājam būtu jāpaaugstinās, ja vien cilvēkam nav problēmu ar uzturvielu uzsūkšanos.

Arī ēdot riekstus, aprikozes un zemenes, dzelzs līmeni var paaugstināt – ar noteikumu, ka uzturā nav olbaltumvielu deficīta. Lai dzelzs varētu pilnvērtīgi uzsūkties organismā, tam jāpiesaistās transportolbaltumvielām. Ja uzturā olbaltumvielu pietrūks, uzņemtā dzelzs izrādīsies mazspēcīga. No vienas puses – zemenes ar pienu ir garšīgs ēdiens, bet, tā kā pienā ir gan olbaltums, gan kalcijs vienlaikus, tad dzelzs uzsūkšanās tiks ietekmēta. Kalcijs traucē dzelzij uzsūkties, bet, par cik tieši samazināsies dzelzs uzsūkšanās spēja, var tikai minēt. Tas atkarīgs gan no apēstā zemeņu daudzuma vienā reizē, gan uzņemtā piena daudzuma un pat no zemeņu šķirnes. Visu izvērtēt nevar! Dzelzs neuzsūksies arī tad, ja preparātu lietos vienlaikus ar biezpienu vai šokolādi.