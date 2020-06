“Kačājam karmu”. Daļa mediju krīzes atbalsta noklīst izklaides un propagandas neceļos

Aija Salna, EHR grupas biroja administrēšanas eksperte, kurai uzticēts atbildēt uz Re:Baltica jautājumiem, skaidro, ka oriģinālsaturs kanālos aktīvi veidots no 2010. līdz 2012. gadam, taču ekonomiskās lejupslīdes rezultātā no tā nācās atteikties (tobrīd gan lejupslīde ekonomikā ir beigusies - red.). “Līdz ar jaunās mārketinga vadītājas pieņemšanu darbā 2019. gadā, esam izstrādājuši jaunu medija stratēģiju, kas aktualizē arī satura nepieciešamību daudzplatformu vidē, ko piedāvā AS "Super FM" kanāli. 2020. gadā šī doma materializējās jaunā uzbūvētā video studijā, kā arī partnerībās un darbiniekos, ar kuriem esam uzsākuši sadarbību,” viņa atbildēja.