Kristīna Rizga ir žurnāliste, kas raksta The Atlantic par izglītības jautājumiem. Viņa ir uzaugusi un dzīvojusi Latvijā, taču kopš 1994. gada ir pārvākusies uz Sanfrancisko. 2011. gadā viņa kopā ar Ingu Spriņģi nodibināja Latvijā nu jau plaši pazīstamo pētnieciskās žurnālistikas centru Re:Baltica. Kristīnas raksti ir tikuši publicēti tādos medijos, kā Mother Jones, Los Angeles Times, Chicago Tribune, The Nation un Global Post.

Aptaujas ASV rāda, ka ļoti daudzi baltie cilvēki no tumšādainiem cilvēkiem baidās. Piemēram, daudzi mani melnādainie draugi vīrieši nedodas skriet agri no rīta un vēlu vakarā. Tas tāpēc, ka baltādainie var nobīties un piezvanīt policijai.

Protams, šādi centieni pastāv. Tomēr šajā brīdī jau ir par vēlu. Ja vairākums no melnādainajiem bērniem iet skolās, kurās ir vairāk policistu nekā koledžas konsultantu un skolotāji saņem mazākas algas, tie attiecīgi iegūst sliktāku izglītību. Tiem jau no pirmās klases ir mazākas iespējas sagatavoties augstskolas iestājeksāmeniem un līdz ar to arī sliktākas atzīmes. Tādējādi, pat ja augstskolas un vēlāk arī darba vietas ir ieinteresētas savā vidū redzēt vairāk melnādaino, nemaz nav tik viegli atrast cilvēkus, kuru zināšanas atbilstu izvirzītajām prasībām.

Tieši tā! Tas ir apburtais loks, kurš bezgalīgi turpinās caur ekonomiskām iespējām, caur izglītības iespējām un arī caur to, ka valdība publiski neatzīst to, ka tās vēsturiski izveidotie likumi ir palīdzējuši konstruēt segregētos rajonus, segregētas skolas, segregētās piepilsētas. Veselas baltādaino paaudzes izaug savā nošķirtajā pasaulē un nesaprot – kāpēc gan melnādainajiem ir tik grūti? Kāpēc tie nespēj iestāties augstskolās un iegūt labus darbus? Baltādainie varbūt divas reizes dzīvē atbrauc uz šiem nošļukušajiem rajoniem, redz visas turienes problēmas un sāk domāt, ka ar melnādainajiem gluži vienkārši kaut kas nav kārtībā.

Interesanti, ka šo pieminējāt. Es, skatoties Netflix, esmu pamanījis, ka daudzās filmās un seriālos tagad tiek pievērsta ļoti liela uzmanība diversifikācijai. Tomēr bieži vien ar šo diversifikāciju tiek diezgan pārspīlēts – daudzās vietās tiek ielikti melnādainie tēli nevietā. Piemēram, es nesen skatījos dokumentālo filmu par seno Grieķiju un tur viens no varoņiem bija melnādainais. Vai tas savā ziņā nerada cilvēkos aizkaitinājumu un līdz ar to – neveicina rasismu?

Tajā pašā laikā man liekas, ka labāk lai ir tā, nevis nekā. Teiksim, seriālos Seinfeld un Friends nav pilnīgi neviena tumšādainā. Ne tikai afroamerikāņa, bet arī neviena ar kaut cik tumšāku ādas krāsu. Tas viss, neskatoties uz to, ka gan Seinfeld, gan Friends ir filmēti Ņujorkā, kas ir viena no pasaules daudzveidīgākajām pilsētām. Pat ja šie tumšākas ādas krāsas cilvēki seriālā parādās, tad tie tiek attēloti diezgan stereotipiskos veidos.

Man liekas, ka visinovatīvākās filmu veidošanas kompānijas ir tās, kurās pie varas ir cilvēki no šīm atšķirīgajām kopienām. Tad tās spēj radīt autentiskus stāstus. Piemēram, The Master of None ir brīnišķīgs seriāls. Tāpat man arī patika Atlanta. Es domāju, ka dokumentālajā filmā, kuru tu minēji, pie varas šādi cilvēki nebija.