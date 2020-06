Kā atgriezt pie sevis visu horoskopu zīmju vīriešus? Astroloģes noslēpumi.

Domājams, ka daudzas dāmas jau nojauš "atslēgu" uz Vērša zīmes pārstāvju sirdi - tas ir kāds pašgatavots kārums. Šie vīrieši dievina mājīgumu, maigumu un patīkamas sarunas, un zīme par to, ka partnere ir gatava par viņiem parūpēties, var pārvarēt viņu aizvainojumu. Ja šķiršanās notikusi pēc smaga strīda, astroloģe iesaka šim vīrietim uzdāvināt arī kādu viņam piemērotu dāvanu - Vērši ļoti novērtē fiziskas un taustāmas mīlestības izpausmes.

Šie komunikablie kungi ir allaž gatavi jaunam notikumu pavērsienam un gaida zināmu vieglumu arī no savām partnerēm. Ideāls veids, kā salabt, būtu doties kopā aizraujošā ceļojumā vai arī apmeklēt kādu ballīti ar populāriem cilvēkiem - Dvīņu zīmē dzimušais vīrietis noteikti būs sajūsmināts par jauniem kontaktiem un būs gatavs aizmirst sīkus pāridarījumus.

Šie ūdens stihijas pārstāvji jau kopš bērnības ļoti ātri apvainojas - vienīgais veids, kā saņemt šā vīrieša piedošanu, ir no sirds atvainoties. Turklāt tas jādara nevis vienu vai divas reizes, bet tik daudz, cik ir nepieciešams. Šiem kungiem ir svarīgi just, ka viņus novērtē, tādēļ vislabāk ir nemaz neievainot viņu ego - ļaunatminīgie Vēži var izlemt savu bijušo pilnībā izslēgt no savas dzīves.