Latvijas tirgū ieradies jaunais Seat Leon. Kādam nāksies pabīdīties

Pirmkārt, jāsāk ar to, ka paaudžu maiņas rezultātā Leon ir kļuvis lielāks. Ja salīdzina ar 2012.gada modeli, auto pastiepies par veseliem 9 centimetriem. It kā ar to nebūtu pietiekami, jaunā Leon riteņu bāze ir kā Škoda Octavia, tātad par 4 centimetriem garāka nekā Golf 8.