Piesieta. Viena diena “mūžīgā bērna” mammas dzīvē

Kad šis raksts tapa vēl pirms pandēmijas, Ina devās savā pirmajā ceļojumā 16 gadu laikā. Divām nedēļām Spānijā. Inas mamma tika galā ar Arvīdu. “Nezinu, cik ilgi mana mamma spēs to vilkt,” saka Ina. No tā lielā mērā atkarīgā puikas nākotne. Pēc diviem gadiem Arvīdam paliks 18. Kas būs pēc tam? Ina nopūšas. “Skumji par to domāt. Iespējams, atvērsies kāds dienas centrs. Jā, es esmu domājusi arī par institūciju, taču pagaidām ir labi šādi. Es droši varu teikt, ka man patlaban ir laimīgs bērns!”