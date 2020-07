Krievijas politisko eliti veido VDK mantinieki, norāda pētniece

Sarakstīta ne viena vien grāmata par to, kādas grupas Krievijā cīnās par varu: spēka struktūru pārstāvji, oligarhi, Putina dzimtās Sanktpēterburgas spārns un tie nedaudzie, kuri saglabājuši ietekmi vēl no Borisa Jeļcina laikiem. Bijušais "Doždj" žurnālists Mihails Zigars 2015.gadā iznākušajā darbā "Visi Kremļa vīri" ("Вся кремлёвская рать") runā par "kolektīvo Putinu" - vairākām frakcijām Putina varas orbītā, no kuru savstarpējo konfliktu iznākuma ir atkarīgi Krievijas pieņemtie lēmumi.

Bijusī "Financial Times" Maskavas korespondente Ketrīna Beltone savā šogad iznākušajā grāmatā "Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West" atspoguļo tā dēvētos "silovikus" - bijušos un esošos spēka struktūru darbiniekus - kā pašu ietekmīgāko Kremļa frakciju ar pašu Putinu kā tās priekšstāvi. Kā zināms, Putins savulaik strādāja VDK.