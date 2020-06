Bezdarbnieka pabalsta izmaksai augstskolu vai koledžu absolventiem novirza € 6,6 miljonus

Papildus veikts pieņēmums, ka 10% no absolventiem, kas šobrīd strādā, vienojoties ar darba devēju, pārtrauktu darba attiecības, lai arī pieteiktos jaunā speciālista pabalstam. Līdz ar to kopā no absolventiem Latvijā jaunā speciālista pabalstam varētu pieteikties 3233 personas.