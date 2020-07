Sākumā cilvēki baidījās no Covid-19, bet tagad tas ir kļuvis par ikdienas darbu

“Vai mani kā patērētāju tas iepriecina? Drīzāk ne. Gribētos jau, lai mēs ātrāk varētu atgriezties pie tā, kā bija pirms krīzes. Tad arī cilvēkiem būs vieglāk pieņemt esošo situāciju. Ko noteikti var ieteikt – labāk palikt Latvijā. Tā robeža var būt ļoti trausla. Ja vairāki cilvēki ierodas no valsts, kur ir augsta saslimšana, tad arī šeit šī situācija var mainīties. Pašreiz Latvijā situācija ar Covid izplatību ir ļoti stabila, un ar to varam lepoties. Tas gan ir saistīts ar to, ka Veselības ministrija uz to ļoti ātri reaģēja, un, kā tagad izrādījās, šie lēmumi bija ļoti pareizi. Arī privāto uzņēmumu iesaiste krīzes risināšanā ir devusi, manuprāt, labu rezultātu,” noslēdz Lapiņa.