Viņķele skeptiska par piedāvājumu ieviest veselības nodokli

"Man kā ministrei ir svarīgi, lai finansējuma modelis nesamazinātu veselības aprūpes pieejamību kādai no iedzīvotāju grupām, lai atbilstu visaptverošas veselības aprūpes pieejai un nebūtu Valsts ieņēmumu dienesta funkciju aizstājējs," klāstīja Viņķele, tostarp piebilstot, ka minētā piedāvājuma detalizācija vēl nav redzēta.

Tāpat ministre sociālajā vietnē "Twitter" atgādināja, ka Latvijā veselības aprūpe tiek finansēta no vispārējiem budžeta ieņēmumiem. "Finanšu ministra piedāvātās sociālās apdrošināšanas iemaksās iezīmētu lielāku daļu veselības aprūpei," skaidroja politiķe, uzsverot, ka tas nemaina faktu, ka veselības apdrošināšana jau pastāv.

Latvijā ir veselības valsts apdrošināšana - no vispārējiem budžeta ieņēmumiem finansēta veselības aprūpe. FM piedāvā sociālās apdrošināšanas iemaksās iezīmēt lielāku daļu ves.aprūpei. Tas nemaina faktu, ka veselības apdrošināšana JAU PASTĀV.

Jau ziņots, ka, saskaņā ar Reira izklāstīto piedāvājumu, 5% veselības nodokli veidotu 1% no sociālajām iemaksām, 2% no solidaritātes nodokļa un 2% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN).