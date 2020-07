Prom no acīm. Kā dzīvo īpašo bērnu vecāki ārpus Rīgas

Viesīte nav izņēmums – tur ir savs terapiju centrs. Alla Beļinska ar domubiedriem to izveidoja pirms sešiem gadiem. Raksta projektus, meklē speciālistus, uzrunā īpašo bērnu vecākus. Allas iejūtība un enerģija skaidrojama ar to, ka pašas meita ir īpaša. Elīnai ir cistiskā fibroze – ģenētiska slimība, kas izpaužas kā ārējās sekrēcijas dziedzeru traucējumi.

Savulaik Alla panāca, ka gadā katrs novada īpašais bērns no domes saņem 100 eiro rehabilitācijai. “Pirms diviem gadiem to izmantoja tikai viens bērns, pērn – jau vairāk. Sociālais dienests par to klusē kā zivis! Vecāki to nezina! Es stāstu tiem, kuri nāk pie mums.”