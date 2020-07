VK kritizē medību uzraudzību Latvijā: ministrijas rīcība ir gausa un negribīga

Valsts kontrole revīziju veikusi, ņemot vērā publiskā telpā neapsīkstošās sabiedrības asās diskusijas par medījamo sugu apsaimniekošanu, it īpaši par lūšu medībām.

"Lūši mīt 23 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, bet tiek medīti tikai trijās no tām - Latvijā, Somijā un Zviedrijā. Un tikai Latvijā lūši tiek medīti maksimāli pieļaujamā limita apmērā - 20% no populācijas, kas vismaz uz pusi pārsniedz limitus Somijā un Zviedrijā. Atšķirībā no Latvijas Ziemeļvalstīs lūši apdraud ziemeļbriežu audzēšanu, bet Latvijā nav zinātnisku pierādījumu tam, ka šī suga radītu apdraudējumu cilvēkiem un nodarītu postījumus saimniecībām," norādīts revīzijā.