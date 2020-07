Nākamnedēļ Rīgā jaunieši protestēs pret Vācijas enerģētikas politiku

Neformālā jauniešu kustība "Fridays for future Latvia" rīko streiku un gājienu, pieprasot zaļās politikas veicināšanu.

17.jūlijā no plkst.8.45 līdz 10.15 kustības "Fridays for Future Latvia" klimata aktīvisti Rīgā, pie Vācijas vēstniecības, rīkos protesta akciju pret Berlīnes enerģētikas politika, kas apdraudot "gan Eiropas, gan pasaules klimatu un vidi", informēja "Fridays for Future Latvia"" pārstāvis Ivars Patriks Bite.