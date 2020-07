Vai Saskaņas politiķi stāsta patiesību par mediķu atalgojumu?

Drīzāk nav taisnība – apgalvojumā ir kripata patiesības, taču nav ņemti vērā būtiski fakti un/vai konteksts, līdz ar to izteikums ir maldinošs vai ārpus konteksta

Par atlīdzības reformu veselības nozarē deputāti runāja 30. jūnijā notikušajā Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē . Sēdē, kurā piedalījās arī Orlovs, VM valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Āris Kasparāns teica: “Termiņš, no kura pilnā apmērā būtu jāstājas spēkā jaunajam modelim, ir 2023. gads (..) Palielinājums darba samaksai noteikti ir jau no 2021. [gada] jāturpina veikt.” Veselības ministre Viņķele sēdes laikā teica, ka nākamajam gadam plāno pieprasīt mediķu algām papildu 80 miljonus eiro.

Deputāts Orlovs sarunā ar Re:Check skaidroja, ka viņa rakstītais vairāk esot bijis domāts tiem, kas ir nozares iekšienē. “To, ko es uzrakstīju, es uzrakstīju tieši, ņemot vērā nevis vienkārši kaut kādu palielinājumu, cik dos Veselības ministrija nozarei, bet jauno sistēmu, kuru gaida mediķi un kuru izstrādā pati ministrija.” Deputāta ierakstā tas gan nav redzams. Publikāciju viņš salīdzina ar žurnālistu rakstīto: “Ir ļoti skaļš nosaukums tekstam, un cilvēks uzķeras uz to, kas rakstīts sākumā, un pēc tam izlasa un saprot, ka tas ir drusciņ citādāk.” Taču politiķis uzsvēra, ka no saviem vārdiem neatsakās, kā arī pauda vilšanos par neizpildītiem solījumiem un to, ka mediķiem un sabiedrībai tik ilgi būs jāgaida reforma ar taisnīgu mediķu atalgojumu.