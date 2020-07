4 farmaceites padomi, lai sadzīves traumas nepārvēstos rētās

“Rētas var veidoties pēc griezumiem, apdegumiem un kodumiem. Visbiežāk rētas rodas, ja āda tiek sagriezta un citādi bojāta, piemēram, nokrītot no velosipēda uz asfalta seguma, āda tiek apdedzināta, saskrāpēta un var gadīties arī dziļāki iegriezumi. Iegrieztas brūces sadziedēt var ļoti labi – ja vien tās tiek pareizi iztīrītas un apkoptas,” stāsta Apotheka sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane.

Savainojot ādu, ķermenis dabīgi cenšas šo bojājumu novērst. Tas, cik ātri vai labi organisms dziedē bojājumu, atkarīgs no tā, cik dziļš ir ievainojums. Ja bojāts tikai ādas virsējais slānis, brūcei sadzīstot, izveidosies jauna āda. Ja ievainojums ir dziļāks par virsējo slāni, organisms veido audus, kas biezāki par ādu – šie biezie audi kļūst par rētām. Jaunām rētām ir rozā līdz sarkanīga nokrāsa, taču ar laiku tās kļūst gaišākas vai gluži pretēji – tumšākas par ādu. Dažreiz ķermenis veido pārāk daudz lieko audu, tad rēta var būt pacelta un pat lielāka par sākotnējo brūci, šāda tipa rētas sauc par keloīdu rētām. Savukārt iekritušas rētas rodas, ja iekaisums iznīcinājis kolagēnu ādā, un visbiežāk šāda tipa rētas izveidojas pēc aknes un vējbakām.

Lai saprastu, kā veidojas rētas, noderīgi izprast ādas dzīšanas procesu, ko iedala trīs fāzēs. Iekaisuma fāzē organisms nodrošina asiņošanas apstādināšanu un šūnas veic brūces attīrīšanu no kaitīgiem mikroorganismiem un mirušo audu paliekām. Šajā brīdī var pamanīt apsārtumu, pietūkumu, karstumu un sāpes. Lielāks iekaisums nozīmē arī lielāku iespējamību, ka veidosies rēta. Jaunu šūnu veidošanās jeb proliferācijas fāzē granulācijas audi haotiski aizpilda brūces gultni, bet no brūces malām uz centru pakāpeniski notiek epitalizācija, tas nozīmē, ka epitēlija šūnas nosedz virskārtu. Ir redzams, ka kreveles malas samazinās, atstājot aiz sevis jaunu ādu – šajā brīdī rētaudos ir 3. tipa kolagēns. Savukārt pārveidošanās jeb remodelācijas fāzē no 3. tipa kolagēna izveidojas 1. tipa kolagēns. 3.tipa kolagēns ir ar tīklveida uzbūvi un tam ir svarīga loma, lai jaunās šķiedras būtu izturīgākas, savukārt 1.tipa kolagēnam ir šķiedraina struktūra.