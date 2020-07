Seriāls, izmantojot inscenējumus un animāciju, izved skatītāju cauri gadsimtiem, sākot no paša 17. gadsimta sākuma, kad par caru iecēla 16 gadus veco Mihailu Fjodoroviču no Romanovu dzimtas.

Lai arī sākumā ietekmīgie bajāri cerēja, ka valdnieks būs vājš un manipulējams, tas gluži tā neizvērtās. "Gribēja izvēlēties ne to spējīgāko, bet to izdevīgāko," raksta kāds krievu vēsturnieks. Lielu lomu varas stiprināšanā spēlēja valdonīgā māte Marfa, kā arī Mihaila tēvs Fjodors Romanovs, kas atgriezās no poļu gūsta, kļūstot par Krievijas Pareizticīgās baznīcas galvu – patriarhu. Turpmākos divus gadu desmitus dēls un tēvs valdīja kopīgi. Tika sakārtota nodokļu sistēma, mazināta bajāru patvaļa, uzplauka tā dēvētais Vācu ciems – no Eiropas ieceļojušo amatnieku, ārstu un krievu armijā nolīgto virsnieku kolonija.