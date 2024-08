Stāsts par Rūdolfu Fencu ilgi tika uzskatīts par neatrisinātu mistēriju un vienu no nedaudzajiem pierādījumiem par to, ka ceļot laikā ir iespējams. Tas ir stāsts par vīru, kurš 1950. gada jūnijā pēkšņi kā no zila gaisa parādījās Ņujorkas Taimskvēra vidū. Viņam bija vecmodīgas drēbes un Linkolna cienīga vaigubārda, kas no modes bija izgājusi jau pirms gadu desmitiem. Viņa sejā sākumā jautās pārsteigums, bet tad viņu pārņēma panika. Viņš metās skriet, un viņu nāvējoši notrieca automašīna. Visus pārsteidza tas, kas tika atrasts viņa kabatās un ko pastāstīja viņa atraitne.