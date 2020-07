Asinsgrupu donori tiek aicināti ziedot asinis

Šonedēļ VADC dosies vairākos izbraukumos, un specializētais autobuss donorus gaidīs pie vairākiem tirdzniecības centriem Rīgā. Proti, 13.jūlijā no plkst.10 līdz 14 tas būs atrodams pie tirdzniecības centra "Sky&More", Duntes ielā 19a, Rīgā. Savukārt 14.jūlijā no plkst.12 līdz 14 asinis būs iespējams ziedot pie lielveikala "IKEA", kas atrodas Biķeru ielā 2, Dreiliņos. 14.jūlijā no plkst.9 līdz 13 Donoru diena notiks arī Siguldas slimnīcā un Jēkabpils reģionālajā slimnīcā.