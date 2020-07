Speciālists iesaka: kā izvēlēties piemērotāko grīdas segumu?

Linolejs ir viens no demokrātiskākajiem risinājumiem cenas izteiksmē, turklāt izceļas ar ilgstošu izturību. Ne velti to izvēlas uzņēmumi, biroji, slimnīcas utt., kur ir intensīva cilvēku plūsma un grīdām jāiztur pamatīga slodze. Tomēr šis joprojām ir gana iecienīts risinājums arī nelielos mājokļos. Galvenā dažādu linoleju atšķirība ir materiāla virsējā slāņa biezums un līdz ar to izturība. Jaņenko norāda – lai gan sabiedrībā netrūkst neglaimojošu viedokļu par linoleju, pēdējos gados tas pieejams ļoti glītos, mūsdienīgos dizainos – ar koka, flīžu vai akmens virsmas imitāciju, dažādiem ģeometriskiem rakstiem utt., turklāt to ir viegli un ērti kopt un tas ir ūdensizturīgs, tāpēc sevišķi piemērots virtuvēm un citām telpām ar augstāku mitruma koncentrāciju.