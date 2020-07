Ierēdnis: Latvijā iebraucošie pret anketēšanu neiebilst

Lai samazinātu Covid-19 infekcijas ievešanu no trešajām valstīm, valdības apstiprinātie grozījumi noteikumos paredz, ka no šodienas netiks pieņemti un izskatīti ilgtermiņa "D kategorijas" vīzu pieteikumi no iedzīvotājiem valstīs, kurās 14 dienu kopējais jauno Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir 16 vai vairāk. Līdz šodienai, 16.jūlijam, saņemtie vīzu pieteikumi tiks izskatīti ierastajā kārtībā.