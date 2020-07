12. jūlijā Armēnijas Tavušas provinces un Azerbaidžānas Tovuzas apgabala pierobežā sākās militārās sadursmes. Tās tiek uzskatītas par būtiskākajām kopš 2016. gada aprīļa kara, kurās gan Armēnija, gan Azerbaidžāna zaudēja vairāk, nekā 200 karavīru. Lai gan informācija par ievainotajiem un bojāgājušajiem atšķiras, domājams, ka to skaits varētu sasniegt vismaz 20 katrai no iesaistītajām pusēm. Sadursmēs ir iesaistīti gan tanki, gan arī artilērija un tiek ziņots arī par civiliedzīvotāju upuriem.

Pagaidām to pateikt ir praktiski neiespējami. Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Artūrs Bikovs intervijā norāda, ka katrai pusei ir sava versija par notikušo. Armēnija apgalvo, ka Azerbaidžāna ir veikusi diversijas operāciju, kuras rezultātā tā ir bijusi spiesta atklāt uguni. Savukārt, Azerbaidžāna saka, ka Armēnija esot vienkārši bez iemesla sākusi uzbrukt tās karavīriem. Līdz ar to – Baku ir atbildējusi.

Par Turciju runājot, prezidents Redžeps Tajibs Erdoans ir paudis gatavību nepieciešamības gadījumā aizsargāt savu sabiedroto Azerbaidžānu. Par to viņš jau ir izpelnījies nosodījumu no Armēnijas puses, kura uzsver, ka Ankara veicina reģionālo nestabilitāti. Šeit jāatceras, ka starp Turciju un Azerbaidžānu pastāv etniskas un kulturālas saites, kas veido sava veida «īpašas attiecības». Tāpat Turcijai ļoti interesē sadarbība ar Azerbaidžānu enerģētikas dimensijā. Bonnas universitātes Krievijas eksperts Zaurs Gasimovs intervijā Voanews ir norādījis, ka pagaidām Turcija ir praktiski pilnībā atkarīga no Maskavas veiktajām gāzes un naftas piegādēm, ko var uzskatīt pat par nacionālās drošības izaicinājumu. Ankara šajā kontekstā ir ieinteresēta piegādes avotu diversifikācijā. Jāsaprot, ka vitāli svarīgs ir Dienvidkaukāza gāzes vads, kurš atrodas Azerbaidžānas teritorijā un veido daļu no Transanatolijas gāzes vada. Pamatojoties uz Gasimova komentāru, Azerbaidžānas dabasgāze, kura tiek piegādāta caur šiem cauruļvadiem ir daudz lētāka par Krievijas dabasgāzi. Tāpat 2021. gadā beidzas Krievijas un Turcijas 25 gadu līgums par Krievijas dabasgāzes piegādi. Ankara pēc šī datuma varētu censties pārskatīt līdzšinējās enerģētikas saites.