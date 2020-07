Atlantijas okeānā pirāti sagrābuši tankkuģi

Uzbrukums kuģim noticis Gvinejas līcī 210 jūras jūdzes no Baielsas štata. Provizoriskās ziņas liecina, ka kuģa 15 cilvēkus lielo apkalpi sagūstījuši astoņi bruņoti pirāti. Kuģis, kas pieder kompānijai “Curacao Trader Shipping”, bija devies ceļā no Togo galvaspilsētas Lomes.

Kuģis sagrābts salīdzinoši tālu no krasta – Gvinejas līcī šādi incidenti 210 jūras jūdžu attālumā no krasta līdz šim vēl nebija notikuši. Kuģu drošības speciālisti uzskata, ka pirāti ar ātrgaitas laivām ceļā uz savu mērķi devušies no kāda lielāka “bāzes kuģa”.