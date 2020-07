"Wirecard" skandāls: meklēšanā izsludinātais izpilddirektors slēpjas Krievijā, ziņo laikraksts

Vācijā tika aizturēts, bet atbrīvots pret piecu miljonu eiro drošības naudu Austrijas pilsonis Markuss Brauns, kurš atkāpās no "Wirecard" vadītāja amata, sākoties skandālam par iztrūkumu, bet Marsaleks, kurš arī ir Austrijas pilsonis, izsludināts starptautiskā meklēšanā.

Domājams, ka Marsaleks GRU uzraudzībā atrodas kādā īpašumā uz rietumiem no Maskavas, raksta "Handelsblatt", atsaucoties uz neoficiāliem avotiem.

Tikmēr Vācijās žurnāls "Der Spiegel", pētnieciskās žurnālistikas vietne "Bellingcat" un Krievijas ziņu portāls "The Insider" vēsta, ka Marsaleks neilgi pēc atlaišanas no amata 18.jūnijā caur Igauniju aizbēdzis uz Baltkrieviju. Taču pašreizējā politiskā saspīlējuma starp Baltkrieviju un Krieviju dēļ bijis pārāk riskanti Marsalekam uzturēties Minskā.

Lai gan atbilstoši "Wirecard" dokumentiem šādai summai būtu jāatrodas trasta kontos divās Filipīnu bankās, abas bankas - "Banco de Oro" un "Bank of the Philippine Islands" - paziņojušas, ka tām nav bijis darījumu ar "Wirecard". Arī Filipīnu centrālā banka apstiprinājusi, ka 1,9 miljardi eiro no "Wirecard" nav ienākuši valsts finanšu sistēmā.