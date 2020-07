Gadsimta skandāls finanšu nozarē Vācijā: Kā superuzņēmums "Wirecard" kļuva par burbuli

Daži kritiķi gadiem ilgi spēja uzņēmumu biedēt ar draudiem par tiesas procesiem, kas spētu atklāt, kā kompānija spēj sasniegt apskaužamus izaugsmes tempus un nozarei netipiski augstu rentabilitāti. Savukārt citus mierināja fakts, ka koncernu gadu no gada veiksmīgi revidēja “Ernst & Young” (EY) - uzņēmums, kas ir viens no četriem lielākajiem auditoriem pasaulē. Lielākā daļa akciju analītiķu ieteica iegādāties “Wirecard” akcijas, jo to vērtība ļoti ātri atkopās pēc katra satricinājuma.