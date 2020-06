Vācijas digitālo maksājumu kompānija "Wirecard" tiesā iesniedz maksātnespējas pieteikumu

Lai gan atbilstoši "Wirecard" dokumentiem šādai summai būtu jāatrodas trasta kontos divās Filipīnu bankās, abas bankas - "Banco de Oro" un "Bank of the Philippine Islands" - paziņojušas, ka tām nav bijis darījumu ar "Wirecard". Arī Filipīnu centrālā banka apstiprinājusi, ka 1,9 miljardi eiro no "Wirecard" nav ienākuši valsts finanšu sistēmā.