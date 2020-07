Jaunākā vasaras lasāmviela dāmām

Kad ņujorkiete Reičela Ču piekrīt pavadīt vasaru Singapūrā kopā ar savu draugu Nikolasu Jangu, viņa iztēlojas pieticīgu ģimenes namu un patīkamu laiku kopā ar vīrieti, kuru cer apprecēt. Taču Niks nav atklājis draudzenei dažus būtiski svarīgus apstākļus. Pirmkārt, to, ka viņa bērnības māja līdzinās pilij, otrkārt, to, ka uzaugot viņš biežāk ir pārvietojies ar privātajām lidmašīnām nekā automašīnām, un, treškārt, to, ka viņš ir iekārotākais vecpuisis Singapūrā...Drīz vien Reičelas iecerētais, jaukais atvaļinājums pārtop nopietnā šķēršļu joslā, ko rada mantotas bagātības, jauniegūta nauda, ziņkārīgi radinieki un sabiedrības karjeristu intrigas...