Bikovs sniedz ieskatu aptuveni 100 gadus senā pagātnē. Viņaprāt, konflikta sākums slēpjas notikumos no 1918. līdz 1921. gadam – Pirmā Pasaules kara izskaņā. Tajā laikā starp Armēniju un Azerbaidžānu faktiski notika karš, kura laikā Kalnu Karabaha nokļuva Azerbaidžānas sastāvā. Šajā teritorijā jau tajā laikā aptuveni 90% iedzīvotāju bija armēņi.

Ja kāda no pusēm piekāpsies otrai, tad nācija valdības lēmumu redzēs kā nodevību.

Piemēram, ja Azerbaidžāna atzītu, ka Kalnu Karabaha ir neatkarīga armēņu apdzīvota republika, tad valsts iedzīvotāji protestētu ar jautājumu – «Ko mēs darīsim tālāk? Vai atdosim Baku armēņiem?» norāda pētnieks. Savukārt, ja Armēnija atdotu Kalnu Karabahu Azerbaidžānai, tad sabiedrība protestētu pret to, ka likteņa varā tiek pamesti brāļi armēņi. «Ko tālāk? Mēs atdosim Azerbaidžānai Erevānu?» saka Bikovs.

Šeit ir nedaudz jāpaskatās uz Armēnijas un Azerbaidžānas kaimiņvalstīm – Krieviju un Turciju. Krievija šajā konfliktā atbalsta Armēniju (lai gan piegādā ieročus arī Azerbaidžānai), bet Azerbaidžānu atbalsta Turcija. Neskatoties uz to, ka Azerbaidžānai ir daudz spēcīgāka armija un tai būtu resursi Kalnu Karabahu atgūt militāri, Baku baidās no Krievijas iespējamās pretreakcijas. Jāatceras, ka Armēnija ir Kolektīvās Drošības līguma organizācijas dalībvalsts un šī organizācija ir ļoti līdzīga NATO. Uzbrukums kādai dalībvalstij nozīmē uzbrukumu visai organizācijai kopumā (attiecīgi arī Krievijai). Tāpat arī plašākā sadursmē ar Krieviju nav ieinteresēta Turcija, kura izdara spiedienu uz Ilhama Alijeva režīmu izrādīt savaldību.

Bikovs norāda, ka pagaidām esošā situācija ir citādāka nekā parasti. Militārā konfrontācija notiek aptuveni 170km uz ziemeļiem no Kalnu Karabahas teritorijas. Pētnieks pauž viedokli, ka tām par pamatu varētu būt Covid-19 radītie izaicinājumi abu valstu ekonomikām. Viņš norāda, ka IKP kritums gan Armēnijā, gan Azerbaidžānā varētu būt līdz pat 3%, kas ir pietiekami daudz. Līdz ar to abu valstu valdībām ir izdevīgs karš, kurš palīdzētu nedaudz novirzīt uzmanību no iekšējām problēmām.