Esošā nodarbinātības situācija valstī ir padarījusi pieejamus daudzus labus darbiniekus

Mēs esam pilnībā mainījuši savu izpratni par to, vai darbinieki drīkst strādāt attālināti. Ja iepriekš mums praktiski visi darbinieki strādāja no biroja, tad šobrīd uzstādījums ir pilnīgi cits. Tagad birojā drīkst atrasties ne vairāk kā 20 cilvēki; kopā Mapon strādā vairāk nekā 50 darbinieki. Nevienu dienu, kopš sākām atgriezties birojā, 20 cilvēku birojā nav bijuši. Tas nozīmē, ka darbinieki novērtē, ka drīkstam strādāt attālināti. Arī es Covid-19 sākumā ar ģimeni pārvācos uz Enguri, kur nodzīvojām visu ārkārtas situācijas laiku. Tagad uz Rīgu braucu trīs reizes nedēļā, pārējās dienas strādāju attālināti. Jo vairāk mēs šādā modelī strādājam, jo labāk saprotam, ka lielākas biroja telpas mums vairs nevajadzēs. Iepriekš plānojām, ka pēc pāris gadiem mums atkal būs vajadzīgas lielākas telpas, bet šobrīd ir skaidrs, ka uz lielākām biroja telpām mums nevajadzēs pārvākties. Mēs mainīsim modeli, kā strādājam. Mēs daudz brīvāk skatīsimies uz attālinātu darbu.

Tas ir bijis izaicinājums, kā saprast, vai darbinieki mājās patiešām strādā? Tas, man liekas, ir uzticības jautājums. Līdz šim visu laiku ir bijusi sajūta, ka ir jāredz darbinieks birojā pie blakus galda. Tagad mēs esam iemācījušies vairāk uzticēties darbiniekiem un paļauties uz to, ka viņi darbu tiešām izdara. Ja paskatās uz padarītā darba apjomu, tad mēs neesam izjutuši nekādu starpību, vai esam strādājuši birojā, kā iepriekš, vai dalītā režīmā. Tas noteikti ir ieguvums. Es pats varēju pārvākties uz vasaras māju jau martā. Kāpēc gan ne, ja bērniem bērnudārzs ir ciet un viņi var dzīvoties pie jūras pa laukiem un es varu vienlaicīgi arī strādāt? Mēs redzam, ka darbinieki to novērtē.

Mums bija svarīgi darbiniekiem radīt drošības sajūtu par to, ka uzņēmumā viss ir kārtībā. Nekad iepriekš to nebijām darījuši, bet pavasarī sākām katras nedēļas beigās dot padziļinātu informāciju par to, kas notiek uzņēmumā, kas notiek ar naudas plūsmu, kas notiek ar pārdošanas rezultātiem. Mēs preventīvi nokomunicējām, ko iesāksim, ja iestāsies X stunda. Darbinieki bija lietas kursā, un tas, visticamāk, palīdzēja. Līdz ar to mans ieteikums ir krīzes situācijās nebaidīties un atklāti komunicēt par to, kas notiek uzņēmumā.